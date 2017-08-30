Цекало, Стычкин и Вилкова презентовали "Гоголь. Начало"

27 августа в Петербурге в рамках фестиваля "Кино на охте" состоялась торжественная премьера детективного триллера Егора Баранова "Гоголь. Начало".

В фильме "Гоголь. Начало" классик русской литературы превращен в детектива, которому приходится сталкиваться с нечистой силой. Главный продюсер фильма Александр Цекало лично приехал в Петербург, чтобы представить картину публики. Он признается, что не боится предвзятого отношения зрителей к своему фильму.

"На самом деле, конечно, критики будет много. Никто некогда не показывал сериалы в кинотеатрах. И вообще эта история не столько про деньги, про сборы, сколько про попытку поднять качество сериалов до такого уровня, чтобы их можно было показать в кинотеатрах. Эта история для меня важнее, чем какие-то сборы и еще что-то", - говорит Цекало.

Многие зрители уже сейчас боятся, что в фильме будет слишком много спецэффектов и фактов, противоречащих реальной биографии Гоголя. Авторы проекта признают: вымысел будет, но он напрямую связан с творчеством писателя.

"Так или иначе, я все-таки жду, что будет в фильме что-то мистическое, но не с помощью спецэффектов как сейчас часто делают. Они, конечно, нужны, поскольку все-таки это новый шаг в кино русского кино-направления. Но мне хочется чего-то вот такого, что близко мне от Гоголя именно по "Вечерам на хуторе близь Диканьки". Я знаю, что этот фильм был основан именно на этом периоде творчества Гоголя", - говорит актриса Наталья Краско.

Актер Евгений Стычкин стал одной из главных звезд, приглашенных в работу над "Гоголем": он играет следователя местной полиции небольшого села Диканька. Характер его персонажа раскрывается в разных ситуациях: то он скачет на коне с шашкой наголо, то уходит в настоящий русский запой.

"Я думаю, что продюсеры в восторге от того, что они снимали такой телефильм. В итоги они решились на такую мега-неожиданную акцию, как выпустить его в кино. Вообще, компания "Среда", к каждой своей картине относится очень-очень внимательно, страстно я бы сказал. Но в данном случаи из-за вот этого творческого союза с ТВ3, нас ждет неожиданный эксперемент", - уверен Евгений Стычкин.

Таисия Вилкова играет одну из главных героинь фильма. Девушка не сомневается в успехе ленты и думает, что "Гоголь. Начало" оправдает ожидания создателей. Кстати, именно на пресс-показе в Петербурге актриса в первый раз увидела фильм после съемок

"Мне кажется, что кино получилось, и я думаю, что оно найдет зрительский отклик. И я надеюсь, что действительно будет большой охват аудитории и всем понравится. Почему? Потому что это кино - яркое,сочное и красивое", - считает актриса.

Видео: канал Piter.TV

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