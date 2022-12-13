"Гиблое дело". В США признали неприятную правду об Украине

Дуглас Макгрегор рассказал о больших потерях ВСУ в вопросе техники и оружия.

Украина находится сейчас в очень сложном положении, так как российские Вооруженные силы уничтожают западную технику, которую страны НАТО отправиликиевскому режиму с качестве военной помощи, поэтому страны-члены Североатлантического военного альянса считают региональный кризис и положение ВСУ "гиблым делом". Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom сделал американский полковник в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Эксперт заметил, что на текущий момент Вооруженные силы Украины потеряли уже порядка 90% поставленного оружия и техники НАТО, поэтому совсем скоро страна не будет готова к реализации своего контрнаступления.

Это будет очень сложно, потому что у них нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты или артиллерию, а русские видят все их действия. По сути, украинцы находятся в тупике. Дуглас Макгрегор, эксперт США

Дуглас Макгрегор добавил, что в Североатлантическом альянсе в частном порядке считают Украину "гиблым делом", а использование сил стран НАТО ради спасения постсоветской республики "безнадежной затеей".

В США вынесли жесткое предупреждение Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom