Дуглас Макгрегор оценил политическую судьбу украинского лидера.

Отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров с Москвой может привести к его смещению с должности в будущем. Соответствующее мнение в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший советник американского министра по обороне, полковник Дуглас Макгрегор. Специалист заметил, что если глава государства не изменит своей риторики в отношении России, то это сильно скажется на его профессиональной карьере в политике. По мнению иностранного специалиста, мирный диалог между Киевом и Москвой на текущем этапе проведения специальной военной операции может быть единственным способом для Украины избежать больших потерь.

Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США в отставке

Американский полковник также отметил, что в настоящее время глава Украины, скорее всего, очень сильно беспокоится за свою судьбу и жизнь, так как он не может полностью исключить попытки покушения.

Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom