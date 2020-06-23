В Ленобласти раскрыто многомиллионное хищение брусники и молочной продукции

Мошенники прикрывались фирмой-покупателем и не оплачивали товары компаний-оптовиков.

"Экономическая" полиция Тосненского района Ленобласти раскрыла крупное хищение продуктов питания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 23 июня, еще в январе полицейские провели проверку по заявлениям руководителей двух петербургских компаний-оптовиков, поставляющих продукты из Белоруссии. По материалам проверки возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как выяснилось в ходе расследования, в прошлом ноябре две городские оптовые фирмы заключили с одним и тем же лицом договора на поставку. Договор на поставку 35 тонн мороженой брусники на сумму свыше 5,5 млн рублей и на поставку 40 тонн сливочного масла и сыра на сумму 13 млн рублей были заключены с разницей в пару дней. По договоренности товар отгрузили на склад покупателя в деревне Федоровское, однако так и не дождались оплаты и наведались в полицию. На самом складе товара уже не было. Полицейские изучили торговую и финансовую документацию фирмы-покупателя и выяснили, что ее использовали в качестве юридического прикрытия для махинаций. В ходе расследования сыщики обнаружили арендованный склад и частью похищенной продукции – тонну мороженой брусники, а затем и некую фирму с офисом на Ярославском проспекте в Петербурге.

Компанию возглавлял 49-летний петербуржец, но в уставных документах значился под другой фамилией. Полицейские установили причастность мужчины к махинациям с продуктами и вышли на его подельников: еще одного мужчину и двух женщин. При обысках было изъято множество бланков удостоверений и вкладышей к ним с логотипами федеральных органов, иностранная и отечественная валюта, пистолет с патронами. Всех четверых задержали и поместили под домашний арест, полиция полагает, что аферисты могут быть замешаны в похожих преступлениях в других регионах России.

Ранее мы рассказывали, как полиция задержала петербуржца, похитившего у возлюбленной 2,5 миллиона.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти