"Дочка" финской Fortnet стала собственностью российского бизнесмена

Напомним, что после слияния двух скандинавских фирм Cramo и Ramirent в России была создана дочерняя компания, которая успешно функционирует уже десять лет.

В декабре 2023 года крупный поставщик строительной техники Fortrent сменил собственника. По данным издания "Новый проспект", владельцем российской "дочки" финской компании стал бывший член совета директоров мирового производителя титана "ВСМПО-АВИСМА" Андрей Зокин. Предприниматель также выступает совладельцем рыбопромышленных компаний.

Напомним, что после слияния двух скандинавских фирм Cramo и Ramirent в России была создана дочерняя компания, которая успешно функционирует уже десять лет. Её офис расположен в городе на Неве.

По данным экспертов отрасли, финскому бизнесу пришлось продавать компанию со скидкой, которая может достигать 30% от стоимости активов.

Ранее мы сообщили о том, что ФСК приобрела комплекс зданий РЖД на Дальневосточном проспекте.

Фото: fortrent.ru