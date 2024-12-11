"Для меня глобально дом — это Петербург": режиссёр Саша Абдуллаев про родной город и работу над двумя проектами

Режиссёр из Петербурга Саша Абдуллаев начинает 2025 год с премьеры скетчкома "Демис и Марина", который выйдет 13 января на канале ТНТ, а к 8 Марта порадует зрителей продолжением фильма "Наша Russia". Эмоции от родного города, рассказ о начале творческого пути и планы на новый год — читайте в нашем интервью.

— В интернете мы нашли про вас немного информации. Расскажите, пожалуйста, о себе. Где родились и провели своё детство? Где живёте сейчас?

Я коренной петербуржец. Родился тогда ещё в Ленинграде, и до 23 лет прожил в этом наипрекраснейшем городе. С 2013 года живу в Москве, пришлось переехать из профессиональных соображений, потому что тогда в Петербурге в области режиссуры кино было очень мало работы. В настоящее время, конечно, ситуация меняется, и город в этом отношении развивается. Но тогда это было вынужденной мерой. Дико не хотел уезжать из Петербурга. Очень любил и люблю его по-прежнему, но, к сожалению, из двух ценностей пришлось выбрать профессиональную.

— Где получали образование, и было ли оно связано с режиссурой?

Учился в Финансово-экономическом университете по профессии лингвист-переводчик.

У меня нет профессионального профильного образования в режиссуре. В этом плане я — режиссёр-самоучка. Учился по книжкам, учебникам, мастер-классам, по просмотрам кино, в интернете постоянно смотрел русскоязычный контент на эту тему. Когда русскоязычный закончился, постепенно перешёл на иностранный. Можно сказать, получаю образование по самостоятельно разработанной программе.

— Часто ли бываете сейчас в Петербурге? Какие места любите больше всего?

С каждым годом бываю в Петербурге, к сожалению, всё реже и реже. Когда только переехал, приезжал каждые вторые выходные, дико скучал по городу. У меня было несколько спонтанных поездок, когда я в Москве шёл домой и понимал, что очень хочется в Петербург. Заходил на сайт, покупал билет, забегал за рюкзаком, прыгал в "Сапсан" и через четыре часа был на Невском.

Одно время хотел вернуться, но позже понял, что Петербург мне ценен возможностью туда приезжать. Это знаете, как когда ты приезжаешь с работы домой, где отключаешься, проветриваешься, отдыхаешь и восстанавливаешься. Вот для меня глобально дом — это Петербург, в который я приезжаю с работы немножечко прийти в себя и развеяться. В последнее время всё чаще посещают мысли о длительном отпуске. Хочу на полгода взять паузу в работе и снять квартиру где-нибудь на Чернышевской или Петроградке.

— Расскажите, пожалуйста, о своём творческом пути. С чего он начался?

Как и у многих людей в индустрии, особенно в комедийном жанре, мой путь начался с КВН. В университете играл в КВН, потом попал в команду "Факультет журналистики", играл в Высшей Лиге с ребятами. Там как раз зародилась моя любовь к режиссуре.

Как только попал в команду, нашей главной фишкой были как раз видеоролики, мы очень много контента показывали на экране. Тогда я изнутри посмотрел на то, как пишутся ролики, как они делаются, и сразу же подключился к процессу. Это была поворотная точка, которая двинула мою жизнь в сторону режиссуры и кино. За это большое спасибо и команде, и самой игре.

— В январе на ТНТ выходит скетчком "Демис и Марина". Как проходили съёмки, и чем удивит этот проект?

Уникальность заложена в названии — "Демис и Марина". Сериал выстроен вокруг двух абсолютно конкретных людей, творческих личностей, отпечаток которых очень осязаем в сериале. Они принимали участие и в написании сценария, и на съёмках, и сейчас, во время постпродакшена, мы вместе, сообща, продолжаем делать этот продукт.

Моя задача как режиссёра была сохранить индивидуальность двух конкретных людей, создав для них выразительные и удобные для существования предлагаемые обстоятельства. Как только у нас в съемочном процессе возникала дилемма, каким путём решить определенную актёрскую задачу, я всегда выбирал тот, который удобен актёрам, опять-таки потому что хотел, чтобы это был их проект с их уникальным вайбом.

— Также в 2025 году ожидается музыкальный фильм "Наша Russia. 8 Марта". Почему заинтересовал этот проект?

Время моей осознанной юности пришлось как раз на время, когда этот проект гремел, и он был очень популярным. Естественно, я его смотрел, цитировал шутки героев, поэтому, как только мне предложили поработать над фильмом, не раздумывая согласился. Просто потому, что это большая честь прикоснуться к бренду и поработать непосредственно с теми людьми, которые были и в кадре, и за кадром. Это огромный опыт и огромная честь для меня.

— Работать сразу над несколькими крупными проектами всегда требует немало времени и сил. Как обычно вы планируете свой график и остаётся ли время на личную жизнь?

Понятно, что совмещать два больших проекта, требующих много вовлечённости в них, очень сложно. Поскольку меня сейчас можно назвать начинающим режиссёром, я только пытаюсь нащупывать законы, по которым буду выстраивать свою жизнь в этом отношении. Пока у меня есть некое внутреннее правило — никогда не работаю больше 10 дней без выходных. Должен быть хотя бы один свободный день, в который меня никто не дёргает. День, в который, грубо говоря, я просто лежу и восстанавливаюсь.

Один мэтр режиссуры, к сожалению, точно уже не помню кто, однажды сказал, что значительная часть режиссёрского внимания должна быть направлена на своё здоровье. На каждом этапе производства, каждый день ты постоянно себя раздаёшь, постоянно толкаешь эту гигантскую махину кинопроизводства. Шесть рабочих дней в неделю по 12 часов в день минимум. Без учета дороги на съёмочную площадку и обратно. У нас очень часто бывает так, что ты приезжаешь домой, только переступаешь через порог, и тебе уже вставать меньше, чем через 8 часов. Поскольку сериалы — это всегда игра вдолгую, и тебе нужно жить так по несколько месяцев, ещё и вести за собой огромную толпу людей, просто необходимо уметь восстанавливаться. Так что организация выходного — по сути, тоже часть моей работы.

— В основном вы работаете в жанре комедии. Но, может быть, вас интересуют и другие направления? Если да, то какие?

Не смотрю в какие-то конкретные жанры. Мне бы хотелось, чтобы продукты, над которыми я работаю, будь то кино, сериалы, рассказы, фотографии, были скорее окошком в какой-то параллельный мир, а не отражением реальности. Хочется, чтобы то, над чем я работаю, было пропитано какой-то доброй, пусть местами и наивной, энергией.

В этом отношении для меня пример — доброе советское кино, где преимущественно подсвечивались положительные качества личности, режиссёры пытались искать в людях человека, а не животное. Хотелось бы сделать такое кино, которое позволит зрителю в сложные моменты жизни опереться на него и получить какую-то эмоциональную поддержку, надежду на своё завтра.

— Какие творческие планы у вас на 2025 год?

Продолжать снимать доброе, узнавать себя через творчество. В последнее время очень увлёкся фотографией, хочу глубже погружаться в это.

Фото: Из личного архива Саши Абдуллаева; ТНТ