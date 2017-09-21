"ДельтаКредит" запустил в Петербурге первый офис с экосистемой

Клиенты смогут получить полный комплекс услуг, связанный с недвижимостью

Банк "ДельтаКредит" открывает первый офис в Санкт-Петербурге с экосистемой нового типа, в котором клиенты смогут получить полный комплекс услуг, связанный с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В один офис объединили два отделения, находившихся на Невском проспекте и Черной речке. В новом формате будут представлены все услуги связанные с недвижимостью, даже если они не связаны с ипотекой. Тут будут переговорные комнаты для проведения сделок, сейфовые ячейки, нотариальные услуги и услуги по регистрации собственности. Также есть конференц-зал, в нем предусмотрено все для проведения обучающих мероприятий, мастер-классов и тренингов, и просторная детская зона

Обычно такие офисы находятся в новых зданиях и в новых районах. Нам удалось найти здание в историческом центре, на Караванной улице, и совместить историю и современность в одном пространстве. И создание единого центра недвижимости, как и развитие онлайн-услуг, связано с желанием клиентов получать все услуги в формате "одного окна". Ирина Илясова, региональный директор Северо-Западного Федерального округа банка

Фото: Агентство недвижимости "Гарант"/ Вконтакте