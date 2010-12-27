"Дачные" маршруты Ленобласти меняют свое расписание в связи с переходом на зимний режим

В связи с уменьшением пассажиропотока автобусы меняют свои маршруты до весны.

Из-за наступления скорой зимы и окончания дачного сезона, пассажиропоток по Ленобласти снизился. Поэтому некоторые "дачные" маршруты изменили свое расписание до весны. Об этом сообщил ГУП "Пассажиравтотранс" на своем официальном сайте.

С 11 ноября движение прекратят следующие автобусы по определенным дням недели:

- № 488 прекратит движение по будням и будет ходить только в субботу и воскресенье.

- №469 прекратит движение во все дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

- № 555 прекратит движение по всем дням недели.

Освободившиеся автобусы будут отправлены в город. Весной они начнут ходить по прежнему графику.

Ранее мы сообщали, что за парковку на газонах в Ленобласти планируют ужесточить штрафы.\

Фото: Piter.TV