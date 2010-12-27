"Дачные" маршруты Ленобласти меняют свое расписание в связи с переходом на зимний режим

Из-за наступления скорой зимы и окончания дачного сезона, пассажиропоток по Ленобласти снизился. Поэтому некоторые "дачные" маршруты изменили свое расписание до весны. Об этом сообщил ГУП "Пассажиравтотранс" на своем официальном сайте.
С 11 ноября движение прекратят следующие автобусы по определенным дням недели:
- № 488 прекратит движение по будням и будет ходить только в субботу и воскресенье.
- №469 прекратит движение во все дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
- № 555 прекратит движение по всем дням недели.
Освободившиеся автобусы будут отправлены в город. Весной они начнут ходить по прежнему графику.
Ранее мы сообщали, что за парковку на газонах в Ленобласти планируют ужесточить штрафы.\
Фото: Piter.TV
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