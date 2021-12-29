Четырёхлетняя девочка получила химический ожог ног на детском празднике в "Охта-парке"

Ожоги получила дочь московского директора по финансам агентства недвижимости.

Во вторник, 4 января, вечером в дежурную часть Петербурга из службы "112" поступило сообщение от 36-летнего директора по финансам московского агентства недвижимости, в котором говорилось, что его 4-летняя дочь получила ожог обеих ног. Об этом стало известно Piter.tv.

В тот же день ребенок был на химическом шоу детского клуба "Индиго" в ГК "Охта-Парке". Отец пострадавшей девочки просит принять меры в отношении организаторов шоу.

Известно, что семья приехала из Москвы двумя днями ранее. После шоу девочка пожаловалась на боли, а сняв носки родители обнаружили покраснение. Дочь пожаловалась на боль через час, после чего семья обратилась в медпункт ГК "Охта-Парк", где ей оказали первую помощь и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада "скорой" констатировала химический ожог.

Полиция задержала индивидуального предпринимателя, который организует детские праздники. В следственном комитете возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о "производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Фото: Piter.tv