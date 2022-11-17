На дороге к «Охта-парку» в Ленобласти появятся освещение и велодорожка

Тротуары, велодорожка и новые светильники — к благоустройству планируют приступить в 2024 году

На автомобильной дороге к "Охта-парку" во Всеволожском районе Ленинградской области в 2024 году планируют подвести не только освещение, но и велодорожку. О планах сообщил дорожный комитет Ленобласти в своём Telegram-канале.

Госэкспертиза одобрила проект по модернизации автодороги на пути к деревне Сярьги. Проектом предусмотрено проложить более 3 километров тротуаров, 1,5 километра велодорожки, а также установить 140 светильников.

"Стройка намечается в 2024 году. На карте видно, что строители пройдут через всю деревню от перекрестка с дорогой на Кузьмолово. До "Охта-парка", естественно, тоже дотянется", — уточнили дорожники.

Отметим, что летом 2024 года запланирован большой ремонт дороги от перекрёстка на Кузьмолово до поворота на Токсово. Всего подрядчики обновят больше 5 километров.

Ранее в Московском районе Петербурга завершился ремонт проезжей части на очередном участке Витебского проспекта – от улицы Типанова до Кольцевой‌ автодороги.



Фото: Piter.tv