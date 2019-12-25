Горнолыжные курорты Санкт-Петербурга и Ленинградской области: как доехать, отзывы, цены

Если вы хотите провести отпуск на горнолыжных склонах недалеко от Санкт-Петербурга, всего в нескольких часах езды от города существуют замечательные варианты.

Piter.TV собрал пять популярных курортов со всей необходимой информацией о расстояниях, стоимости, инфраструктуре и мнениях туристов.

1. "Игора"

Фото: igora.ru

"Игора" – один из крупнейших горнолыжных комплексов Ленинградской области, подходящий как для опытных лыжников и сноубордистов, так и для новичков. Он находится в 54 км от Санкт-Петербурга и предлагает девять трасс различной сложности общей протяженностью 4,2 км. Самая длинная трасса – 1200 м.

Курорт оснащен кресельными и бугельными подъемниками, есть отдельный траволатор для детей. Стоимость ски-пассов начинается от 2400 рублей за 1 час, предусмотрены льготные тарифы. За разовые проходы нужно будет заплатить от 350 рублей. На территории работает спа-комплекс с бассейном и сауной, несколько ресторанов, гостиница, каток, боулинг и тюбинговые спуски. Доступны прокат снаряжения услуги инструкторов.

Посетители "Игоры" отмечают хорошее состояние трасс, развитую инфраструктуру и высокий уровень сервиса. На "Яндекс.Картах" курорт имеет рейтинг 5,0 на основе более 11 000 отзывов.

Очень классное место для всех. Не катаете - идите в спа или на массаж. Катаете - склоны разнообразные. Можно и просто чай попить и покушать вдвоем или с маленькими детьми. Всем рады. Когда начинаются очереди персонал активно на это реагирует и перенаправляет людей , чтобы всех быстро пропустить на склон. Чистые туалеты и раздевалки не могут не радовать. Хорошее место, – пишет Александра.

Однако некоторые гости считают, что цены на курорте завышены, а подъемники требуют модернизации.

2. "Охта Парк"

Фото: ohtapark.ru

Горнолыжный курорт находится всего в 10 км от Санкт-Петербурга, что делает его одним из самых доступных мест для катания. "Охта Парк" предлагает девять трасс разного уровня сложности, включая учебный склон для новичков. Стоимость двух подъемов в будние дни составляет 1100 рублей для взрослых и 900 – для детей. В выходные цена повышается: 1350 рублей для взрослых, 1000 – для детей.

На территории размещены гостиницы, рестораны, спа-центр с бассейнами и банный комплекс. Помимо горных лыж и сноуборда, доступны тюбинговые трассы, лесной каток, а летом – пляж, веломаршруты и канатный парк.

Отзывы посетителей в основном положительные. Гости отмечают удобное расположение, хорошее состояние трасс и развитую инфраструктуру. Однако в выходные возможны очереди. Также посетители отмечают завышенные цены.

Место прикольное. Есть ватрушки, лыжи, сноуборды, коньки, спа-салон, коттеджи, рядом веревочный парк, колесо обозрения. Но, народу очень много, в праздники больше не поеду точно, – пишет Екатерина.

3. "Красное озеро"

Фото: krasnoeozero.ru

Расположен в поселке Коробицыно, примерно в 90 км от Санкт-Петербурга (около 1,5 часов езды на автомобиле). Курорт предлагает разнообразные трассы, включая детские и учебные склоны, а также экстремальные спуски для опытных спортсменов. Для подъема предусмотрены два парнокресельных и пять бугельных подъемников. Стоимость ски-пассов зависит от продолжительности катания и дня недели. Например, часовой абонемент стоит от 1000 рублей, двухчасовой – от 1500 рублей. Существуют скидки для детей до 12 лет и пенсионеров. Кроме того, на территории курорта функционируют три бесплатных бэби-лифта для детей и начинающих спортсменов.

Инфраструктура "Красного озера" включает гостиничный комплекс, рестораны, прокат снаряжения и школу горнолыжного спорта для детей от пяти лет. Трассы проложены по лесистым склонам горы Залесной и спускаются к живописному озеру, что создает комфортные условия для катания и наслаждения природой.

Посетители отмечают живописное расположение курорта и разнообразие трасс, подходящих для разных уровней подготовки. Однако некоторые указывают на то, что для таких коротких трасс цена очень завышена. "Красное озеро" считается популярным местом для зимнего отдыха в Ленинградской области, особенно для любителей активного отдыха на природе.

4. "Туутари Парк"

Фото: tyytari.ru

Расположен в Ломоносовском районе, в деревне Ретселя, в 40 км от Санкт-Петербурга. Курорт предлагает шесть освещенных трасс длиной от 400 до 600 метров с перепадом высот от 60 до 80 метров, подходящих для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. Стоимость 1 часа в будний день для взрослых – 1200 рублей, а в выходной – 1300 рублей. Инфраструктура "Туутари Парка" включает прокат горных лыж и сноубордов, трассу для беговых лыж, каток, а также ресторан и зоны для корпоративных мероприятий.

Посетители отмечают живописные пейзажи, разнообразие трасс и близость к городу.

5. "Снежный"

Фото: ВКонтакте / Курорт "Снежный" официальная группа

Горнолыжный курорт "Снежный" расположен в поселке Коробицыно, примерно в 90 км от Санкт-Петербурга (около 1,5 часов езды на автомобиле). Курорт предлагает семь трасс общей протяженностью 6 км с перепадом высот до 120 метров, подходящих для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. Обслуживание склонов обеспечивают пять бугельных подъемников, что помогает избежать очередей. Стоимость десяти проходов для взрослых в будний день составит 1400 рублей, а в выходные - 1700 рублей. Есть скидки для детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Инфраструктура "Снежного" включает коттеджный комплекс с различными вариантами размещения, рестораны, прокат горнолыжного оборудования и школу для начинающих. На территории курорта проводятся соревнования по горнолыжному спорту и другие мероприятия. Посетители отмечают разнообразие трасс и качественное обслуживание

Отличное место для отдыха всей семьёй. Отдыхали зимой, арендовали коттедж стандарт, есть всё необходимое, чисто и очень тепло. Много трасс для катания, есть учебный склон с бесплатным подъемником. При желании можно взять инструктора и снаряжение на прокат. Рекомендую.

Горнолыжный курорт стоит выбирать исходя из ваших пожеланий относительно расположения, уровня сложности трасс и необходимой инфраструктуры. Каждое из предложенных мест предлагает отличные возможности для приятного и насыщенного отдыха.

Главное фото: igora.ru

Автор: Ксения Самуйлова