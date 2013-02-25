"Чартова Дюжина" впервые пройдёт в Петербурге

Церемония вручения премии начнется в Ледовом дворце 16 февраля 2019 года.

В 2019 году музыкальная премия "Чартова Дюжина" пройдет в Петербурге. Об этом сообщили на официальном сайте фестиваля.

XII церемония вручения премии пройдет в Ледовом дворце 16 февраля 2019 года.

Масштабное шоу осветит все достижения отечественной музыкальной индустрии за прошедший год и объединит на одной сцене как легендарных артистов, так и молодых ярких исполнителей, попадавших на вершины одноименного хит-парада в 2018 году. Организаторы премии.

Имена участников и другие подробности объявят позднее.

Ранее сообщалось, что Петербург стал самым популярным городом среди туристов на ноябрьские праздники.

Фото: сайт премии "Чартова Дюжина".