Жители Петербурга смогут наблюдать Бобровое суперлуние с 5 на 6 ноября

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, став на 16% ярче обычного.

Вечером 5 ноября жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — Бобровое суперлуние, которое станет самым зрелищным полнолунием в 2025 году. В момент пика явления, который наступит в 16:19 по московскому времени, Луна будет на 7,9% крупнее и на 16% ярче, чем обычно.

Название "Бобровое" пришло от традиций североамериканских индейцев, которые связывали ноябрьское полнолуние с периодом охоты на бобров. В разных культурах это явление известно под другими названиями: китайцы называли его Белой луной, кельты — Тёмной, а в славянской традиции существует термин "Морозная луна".

Хотя серьёзного влияния на физическое здоровье суперлуние не оказывает, специалисты рекомендуют 5 ноября избегать чрезмерных физических нагрузок и тяжёлой пищи. В этот период обостряется чувствительность, поэтому не рекомендуется принимать серьёзные решения. Астрологи советуют сосредоточиться на творчестве, самоанализе и завершении начатых дел.

Для наилучших наблюдений астрономы рекомендуют выбирать открытые площадки и возвышенности, такие как Воробьёвы горы в Москве или парковые зоны в других городах. Несмотря на то, что пик явления придётся на дневное время, наблюдать увеличенную Луну можно будет всю ночь, при условии ясной погоды. Следующее сравнимое по зрелищности суперлуние ожидается только через год.

Фото: Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")