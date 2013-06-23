“Без Булановой ЗакС потеряет душу”: Андрей Петров о пересмотре отстранения певицы с выборов

В итоге ГИК вернул решение на пересмотр в террком.

Сегодня стало известно о том, что ТИК №17 пересмотрит решение об отказе Татьяне Булановой в регистрации на выборы. Горизбирком рассмотрел жалобу певицы, заявил о нескольких нарушениях в процедуре проверки подписей, а также о сорванных сроках. В итоге ГИК вернул решение на пересмотр в террком.

Андрей Петров, глава регионального отделения партии "Родина", от которой выдвигается певица, считает, что у Булановой есть все шансы восстановиться в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

"Надеемся на победу нашей команды и факт торжества закона над желанием отдельных чиновников вмешиваться в предвыборные процессы, - сказал Петров в комментарии Piter.tv - Случившееся говорит о том, что у нас есть надежда на конструктивные решения Городской избирательной комиссии и в дальнейшем, а члены комиссии не идут на поводу у чиновников на местах".

Представитель "Родины" уверен, что без Булановой новый созыв Заксобрания "потеряет не только уважаемую жителями Санкт-Петербурга заслуженную артистку России, но и душу".