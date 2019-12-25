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"Бессмертный полк" передал знамя победы флагману морского парада
Сегодня, 22:11
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arteliseev

"Бессмертный полк" передал знамя победы флагману морского парада

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Знамя победы и флаг "Бессмертного полка России" будет поднят на мачте учебного корабля "Перекоп".

Представители регионального штаба "Бессмертного полка России" в Кронштадте передали Знамя Победы морякам Ленинградской военно-морской базы Балтийского Флота. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Судно "Перекоп", на мачте которого 9 мая будут подняты знамя и флаг "Бессмертного полка" займет место у причала на Английской набережной в Петербурге.

Ранее мы писали, что в "Балтийском доме" пройдет онлайн-премьера ко Дню Победы. 

Фото: pixabay

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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