"Бессмертный полк" передал знамя победы флагману морского парада

Представители регионального штаба "Бессмертного полка России" в Кронштадте передали Знамя Победы морякам Ленинградской военно-морской базы Балтийского Флота. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Судно "Перекоп", на мачте которого 9 мая будут подняты знамя и флаг "Бессмертного полка" займет место у причала на Английской набережной в Петербурге.
Ранее мы писали, что в "Балтийском доме" пройдет онлайн-премьера ко Дню Победы.
Фото: pixabay
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