Скотт Риттер призвал к свержению киевского режима.

Бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер посоветовал украинским генералам сместить президента Владимира Зеленского должности для того, чтобы остановить конфликт в регионе и сохранить оставшиеся за киевским режимом территории. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в эфире YouTube-канала Reporterfy Media. Аналитик полагает, что свержение действующего киевского правительства могло бы не только сохранить жизни многих людей, но также и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск под контролем киевского режима.

Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять.

Фото и видео: YouTube / Reporterfy Media & Travel