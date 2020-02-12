"Белнефтехим" опроверг ограничение поставок российским АЗС

Накануне компания "Лукойл" рассказала, что в белорусских НПЗ не выполняются обязательства контракта по поставкам нефти в полном объеме.

Пресс-секретарь компании "Белнефтехима" Александр Тищенко рассказал журналистам, что вопреки заявлению компании "Лукойл", концерн не делал ограничений поставки нефти на российские автозаправки. В компании их РФ ранее сообщали, что из-за неисполнения обязательств по контракту были введены ограничения на продажу топлива.

Ранее мы сообщали о том, что в Белоруссии назвали "идеальную" цену на нефть из России. В "идеальной" ситуации Минск рассчитывает покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83-85% от мировой.