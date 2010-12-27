"Аллегро" опоздал в Петербург из-за лесного пожара‍ на границе с Финляндией

Поезд прибыл в Петербург после полуночи.

Поезд "Аллегро" вечером 13 мая прибыл в петербург с опозданием в полтора часа. Задержку в движении состава вызвал лесной пожар. По данным издания Вести.Ru, причиной инцидента стала искра, загоревшаяся от одного из электропоездов. Она подожгла сначала траву, а после - деревья. Ситуация произошла на границе между Россией и Финляндией.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги отметила, что пассажиры по приезде в Северную столицу получили бланки претензий на материальное возмещение. Денежные выплаты пойдут от РЖД и финской компании VR, которые обслуживали поезд. Известно, что "Аллегро под номером 788 появился на петербургском вокзале в 00.46 минут.

Фото: Piter.tv

