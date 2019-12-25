Самолет сел с неработающим вентилятором обдува отсека оборудования.

"Аэрофлот" опроверг данные об аварийной посадке SSJ100 в Перми. Об этом официальный представитель авиакомпании Михаил Демин рассказал журналистам из "РИА Новостей". По данным эксперта, сведения об экстренной посадке рейса из Москвы в Перси не соответствует реальности. Он добавил, что пассажирский самолет приземлился в штатном режиме.

Посадка прошла штатно, при информации о неработающем одном из вентиляторов обдува отсека оборудования Михаил Демин, представитель "Аэрофлота"

Напомним, что ранее региональные экстренные службы заявили об аварийной посадке SSJ. Источник отметил, что самолет садится из-за технической неисправности на борту.

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