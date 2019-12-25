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"Аэрофлот" собирается вывозить россиян из Пхукета
Сегодня, 21:56
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nadezhda_sib

"Аэрофлот" собирается вывозить россиян из Пхукета

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Вывозной рейс планируется 9 апреля.

Завтра, 9 апреля, в Петербург должен прибыть еще один рейс из Таиланда. Информация об этом появилась на сайте посольства РФ в королевстве Таиланд по ссылкой на компанию "Аэрофлот". 

Ориентировочно, регистрация на рейс из Пхукета начнется в 18:00. Пассажиров попросили следить за более точной информацией на сайте авиаперевозчика и посольства. 

Вывозить будут тех россиян, которые подали заявление на портале "Госуслуги". 

Прошлый борт с россиянами из Таиланда вернулся 7 апреля.

Фото: vk.com/pulkovo_led

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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