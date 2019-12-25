В Пулково приземлился самолет из Таиланда с россиянами

Местных жителей развезут по домам.

В 17:40 в Петербурге приземлился борт из Тайланда. На нем прибыли 187 эвакуированных россиян.

Пассажиров встретили правоохранители, сотрудники Роспотребнадзора и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга.

Жителей Петербурга и области развезут по домам, где они должны будут находиться в режиме самоизоляции. Остальных россиян доставят в обсерватор в пансионате "Заря".

Сообщалось, что борт летит полупустым.

На прошлой неделе Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами. Тогда рейс оказался "неожиданным" для городских властей.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished.