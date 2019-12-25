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В Пулково приземлился самолет из Таиланда с россиянами

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Местных жителей развезут по домам.

В 17:40 в Петербурге приземлился борт из Тайланда. На нем прибыли 187 эвакуированных россиян. 

Пассажиров встретили правоохранители, сотрудники Роспотребнадзора и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга. 

Жителей Петербурга и области развезут по домам, где они должны будут находиться в режиме самоизоляции. Остальных россиян доставят в обсерватор в пансионате "Заря". 

Сообщалось, что борт летит полупустым. 

На прошлой неделе Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами. Тогда рейс оказался "неожиданным" для городских властей.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished. 

Теги: пулково, россияне, тайланд, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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