Самолет из Бангкока с петербуржцами на борту летит полупустым

В Северной столице воздушное судно ждут к 17.39.

В Петербург из Бангкока вылетел "вывозной" рейс с застрявшими в чужой стране горожанами, на родине воздушное судно приземлится, судя по данным онлайн-табло Пулково, около 17.39.

Как сообщили в 47news, самолет компании "Аэрофолот" везет 185 пассажиров, большинство из которых живут в Петербурге и Ленобласти. Есть информация, что россиян забрал Airbus-330, вмещающий более 300 человек, поэтому спасательный борт наполовину пуст.

Ранее сообщалось, что застрявших на Мальдивах петербуржцев обеспечили едой и кровом.

Фото: pixabay; скрин онлайн-табло Пулково