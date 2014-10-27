"Адмиралтейскую" закрыли из-за бесхозного предмета

Персс-служба метрополитена сообщает, что станцию "Адмиралтейская" закрыли из-за бесхозного предмета.

Третью за утро станцию метро закрывают в Петербурге. На этот раз для пассажиров оказалась недоступна "Адмиралтейская". Станцию закрыли в 11.46. Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причина в бесхозном предмете.

Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии объявляют по громкой связи. Сколько продлится проверка не известно. За утро четверга, 21 сентября, закрывали "Автово" и "Невский проспект". Первую станцию проверяли всего несколько минут и сразу же открыли. Piter.tv сообщал, что "Невский проспект" и переход больше часа проверяли из-за бесхозного предмета.