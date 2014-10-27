Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
"Адмиралтейскую" закрыли из-за бесхозного предмета
Сегодня, 11:48
0
Asyaromanenkova
91

"Адмиралтейскую" закрыли из-за бесхозного предмета

0
 
 

Персс-служба метрополитена сообщает, что станцию "Адмиралтейская" закрыли из-за бесхозного предмета.

Третью за утро станцию метро закрывают в Петербурге. На этот раз для пассажиров оказалась недоступна "Адмиралтейская". Станцию закрыли в 11.46. Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причина в бесхозном предмете.

Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии объявляют по громкой связи. Сколько продлится проверка не известно. За утро четверга, 21 сентября, закрывали "Автово" и "Невский проспект". Первую станцию проверяли всего несколько минут и сразу же открыли. Piter.tv сообщал, что "Невский проспект" и переход больше часа проверяли из-за бесхозного предмета.

Все новости района
Теги: метро спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5