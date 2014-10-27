"Невский проспект" и переход больше часа проверяли из-за бесхозного предмета

Станцию "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" открыли после проверки. Центральная станция была закрыта для пассажиров больше часа.

Станцию метро "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрывали на проверку. Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина была в бесхозном предмете. Проверка заняла больше часа. Если станцию закрыли в 09.46, то открыли только в 10.51. Тревога оказалась ложной: подозрительный предмет оказался безопасным.

Ранее Piter.tv сообщали, что "Невский проспект" и переходы закрыты на проверку в час пик. Многим пассажирам пришлось объезжать несколько соседних станций, чтобы пересесть на зеленую ветки с синей и наоборот.