"Невский проспект" и переходы закрыты на проверку в час пик

Утром в четверг станция метро "Невский проспект" закрыта на вход и выход из-за подозрительного предмета.

Станцию метро "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" перекрыли в утренний час пик четверга, 21 сентября. Вестибюли станции стали недоступны в 09.46. Как сообщает пресс-служба метрополитена, причина в проверке бесхозного предмета. Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии станции объявляют по громкой связи в вестибюлях метро.

Так как закрытие станции совпало с утренней нагрузкой на метро, то перекрытия "Невского проспекта" остро отразилось на некоторых горожанах. Из-за закрытого перехода многие опазадли на работу и учебу.

Утром на короткое время закрывали станцию метро "Автово". Метро было недоступно с 09.24 до 09.31. опасных предметов не обнаружили.

Фото: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург