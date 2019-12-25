Кафе, автосервисы и мини-отели освободили от незаконного использования в Петербурге

В Петербурге за 2 месяца освободили 63 незаконно занятых помещения.

В Петербурге за август и сентябрь освободили 63 городских помещения общей площадью около 4,5 тыс. кв. метров, которые использовали без законных оснований. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

После уведомлений ведомства 54 помещения освободили добровольно. Еще 9 объектов пришлось освобождать принудительно.

По данным ККИ, 21 помещение продолжали использовать после окончания срока аренды. Остальные 42 занимали без правоустанавливающих документов.

Среди освобожденных объектов были помещения, в которых размещались кафе, автосервисы, мини-отели, магазины и офисы. Некоторые использовали для проживания и хозяйственных нужд.

После освобождения помещения опечатали и передали районным жилищным агентствам на ответственное хранение.

Ранее мы сообщали, что петербургские победители школьных олимпиад получат 110 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)