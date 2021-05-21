На территории Петербурга и Ленобласти создадут пять комплексов по переработке отходов

Реформа системы управления отходами началась три года назад.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Северной столице и Ленобласти планируется построить пять объектов инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), один из которых, комплекс "Волхонка", уже функционирует на полную мощность.

По словам губернатора, реформа системы управления отходами началась три года назад, и за это время Петербург значительно улучшил свою позицию среди российских регионов, поднявшись с 67-го места до числа лидеров.

Кроме того, Беглов подчеркнул, что количество городских свалок уменьшилось вдвое, освобождено 55 га земель, а созданная система сбора опасных бытовых отходов признана лучшей в стране. Все запланированные объекты будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Ранее мы сообщили о том, что новые меры поддержки многодетных семей и материнства будут введены в Петербурге. Решение об изменении положений городского социального кодекса было утверждено на официальном совещании 26 мая. Комментируя изменения, губернатор подчеркнул важность заботы о семьях с детьми и намерение расширить существующие социальные инициативы. Город планирует активно привлекать государственные дотации на реализацию программ, направленных на повышение демографических показателей.

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