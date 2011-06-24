Новые меры поддержки многодетных семей и материнства будут введены в Петербурге

Комментируя изменения, губернатор подчеркнул важность заботы о семьях с детьми и намерение расширить существующие социальные инициативы.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, объявил о введении трёх новых форм социальной поддержки многодетных семей и матерей. Решение об изменении положений городского социального кодекса было утверждено на официальном совещании 26 мая.

Новая мера предполагает компенсационную выплату части расходов на обучение детей из многодетных семей в средних профессиональных учебных заведениях. Семьи, у которых третий ребёнок родился после 1 января 2025 года, смогут рассчитывать на субсидию в размере до 550 тысяч рублей для погашения ипотечных обязательств. Максимальный размер материальной помощи по данной программе составляет миллион рублей.

Ещё одна новая форма поддержки адресована студентам женского пола, обучающимся на очной форме и находящимся в ожидании ребёнка. Будущим матерям, совмещающим учёбу и подготовку к материнству, будет предоставлена единовременная выплата в размере ста тысяч рублей.

Комментируя изменения, губернатор подчеркнул важность заботы о семьях с детьми и намерение расширить существующие социальные инициативы. Город планирует активно привлекать государственные дотации на реализацию программ, направленных на повышение демографических показателей.

В дополнение Беглов вспомнил предыдущие достижения в этой области: расширение возможностей получения регионального материнского капитала, отмену платы за посещение детского сада, введение подарочных комплектов для новорожденных и повышение размеров премий семьям за вклад в воспитание подрастающего поколения.

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