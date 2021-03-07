С начала 2025 года 305 детей-сирот получили квартиры в Петербурге

Всего до конца года будет предоставлено 700 квартир.

Санкт-Петербург продолжает оставаться в числе лидеров России по объёмам финансирования жилищных программ. Особое внимание уделяется поддержке льготных категорий граждан, включая детей-сирот, достигших 18 лет.

По данным Жилищного комитета, с начала 2025 года квартирами уже обеспечены 305 молодых людей. До конца года планируется предоставить 700 полностью оборудованных жилых помещений с мебелью и бытовой техникой.

С 2024 года по инициативе губернатора Александра Беглова реализуется дополнительная мера поддержки: все квартиры для детей-сирот полностью оснащаются необходимой мебелью и техникой. В текущем году расходы на оснащение квартир мебелью и техникой составили порядка 187,2 млн рублей.

Фото: unsplash (Jakub Żerdzicki)