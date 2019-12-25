Концерт группы "Звук Света" состоится в клубе Космонавт 23 февраля в 19:00

Если вам кажется, что в музыке больше не осталось открытий — просто приходите на концерт "Звука Света". Здесь нет эпатажа ради эпатажа. Авторская музыка удивляет не трюками, а гармонией, глубиной и театральной выразительностью. В эпоху постмодерна группа стала настоящей жемчужиной российской рок-сцены.

На этот раз "Звук Света" подготовил программу, поражающую искренностью и близостью к зрителю. Это погружение в мир современной авторской музыки — пространство эмоций и состояний, где встречаются мощь рок-экспрессии, свобода эмбиента, проникновенность этно и строгость классики. Инструментальный состав необычен: рок-инструменты объединятся с классическим роялем, флейтой и даже народной балалайкой.

"Звук Света" — не просто проект, а явление. Мало кто из отечественных музыкантов способен на такую гибкость: рок-группа из шести человек отлично сочетается как с камерным струнным квартетом, так и с большим симфоническим оркестром. Но при всех изменениях коллектив сохраняет свою суть и узнаваемость.

Уникальность их концертов — в глубине смыслов. Здесь звучат песни о вечности, любви и красоте. Это тот самый случай, когда форма не ограничивает содержание. Каждая песня как новая история, проходящая прямо через сердце. От трогательных баллад, пробуждающих детские воспоминания, — до мощных концептуальных полотен. От шутливых менестрельских песен — до смелых диалогов с русской фортепианной классикой. На концертах звучит огромный эмоциональный и стилистический диапазон: от симфо-рока до камерных акустических и эмбиент-композиций.