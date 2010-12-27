Звезды балета выступят в Петербурге в поддержку Свято-Владимирской школы

В спектакле примут участие звезды мирового уровня.

В среду, 21 ноября, в 19:00 в театре "Мюзик-Холл" состоится благотворительный Гала-концерт, на котором звезды балета выступят в поддержку Свято-Владимирской школы. В спектакле примут участие народные и заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В этот день на сцену выйдут Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Иван Васильев, прима-балерины, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Виктория Терешкина, Екатерина Борченко, Виктория Кутепова, Иван Зайцев, Рената Шакирова и многие другие.

Свято-Владимирская школа была открыта 31 октября 1889 года в честь святого Равноапостольного князя Владимира. В 2008 году в учреждении было возобновлено обучение. Сегодня в школе обучается более 300 детей. Большинство из них проживают в многодетных и социально незащищенных семьях.

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