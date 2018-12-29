Концерт Глеба Матвейчука

Возрастное ограничение: 6+.

Глеб Матвейчук выступает в БКЗ "Октябрьский" с собственным песенным материалом. Певец, актер и композитор пишет музыку для кино и театра. Его композиции звучат в таких кинокартинах, как "Адмиралъ", "Про любоff", "Ярослав. Тысячу лет назад", "Чкалов" и многих других.

Артистом движет безудержный, яркий талант музыканта и страсть к сцене, у него очень интересная музыка и манера исполнения.

В канун Старого Нового года прозвучит новая программа в сопровождении эстрадной группы музыканта. Зрители услышат любимые зарубежные и отечественные хиты, а также авторские композиции. Живой звук и море положительных эмоций сделают вечер незабываемым.

Когда: 13 января в 19:00.

Где: БКЗ "Октябрьский"

Фото: Instagram / glebmatveychuk