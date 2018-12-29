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Звезда из "Игры престолов" снялся в клипе в Казахстане

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Клип снимали в Бутаковском ущелье и на Чарынском каньоне.

В понедельник, 14 января, в сети появился клип инди-фолк-группы Beirut из США, в котором снялся актер из сериала "Игра престолов". Видеоролик размещен на официальной странице музыкального коллектива. 

Ирландский актёр Йен Битти исполнил в нем роль рыцаря неудачника, которому не везет в его приключениях.

Клип снимали в Бутаковском ущелье и на Чарынском каньоне, который находится в Казахстане. 

 Йен Битти известен миру благодаря роли королевского стражника Меррина Транта.

Ранее мы сообщали о том, что "Держись, Кокорин! Крепись, Мамаев": группа "Бутырка" посвятила песню футболистам

Видео:Beirut/YouTube

Теги: игра престолов, кино, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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