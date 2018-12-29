Звезда из "Игры престолов" снялся в клипе в Казахстане

В понедельник, 14 января, в сети появился клип инди-фолк-группы Beirut из США, в котором снялся актер из сериала "Игра престолов". Видеоролик размещен на официальной странице музыкального коллектива.
Ирландский актёр Йен Битти исполнил в нем роль рыцаря неудачника, которому не везет в его приключениях.
Клип снимали в Бутаковском ущелье и на Чарынском каньоне, который находится в Казахстане.
Йен Битти известен миру благодаря роли королевского стражника Меррина Транта.
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Видео:Beirut/YouTube
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