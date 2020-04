Джон Бойега может сыграть злодея в кинокомиксе "Блэйд"

По предварительной информации, актер может исполнить роль Дьякона Фроста.

Джон Бойега, известный поклонникам по роли Финна в "Звездных войнах", заинтересовался ролью злодея в новом фильме Marvel "Блэйд". Об этом сообщил портал We Got This Covere, ссылаясь на инсайдеров.

По предварительной информации, актер может исполнить роль Дьякона Фроста. Этот персонаж является одним из врагов Блэйда.

В фильме 1998 года эту роль исполнил актер Стивен Дорфф. Стоит отметить, что образ киношного Фроста сильно отличался от злодея, присутствующего в оригинальных комиксах. В них злодей изображен высоким седым человеком среднего возраста с красными глазами и внешностью аристократа.

Фото: Instagram / johnboyega