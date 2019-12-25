Актриса Анастасия Мельникова боится стать обузой для дочери

Артистка и депутат ЗакСа заявила, что не хочет стать обузой для дочери, поэтому не собирается пока уходить на пенсию.

Во вторник, 8 июня, петербургская актриса и депутат Законодательного Собрания Анастасия Мельникова поделилась с "Пятым каналом", что хочет заработать себе на старость, поэтому о пенсии пока не думает.

По словам Мельниковой, она придерживается жесткой позиции, согласно которой поставила себе цель – не сесть на шею дочки. Дочь Мария пошла по стопам матери. По мнению знаменитости, 18-летнюю девушку ждет карьера. Мельникова отметила, что режиссеры обещали подождать, пока Мария обучится мастерству. Актриса уточнила, что вмешиваться в жизнь дочери не планирует, поскольку задача родителей – принимать выбор детей и поддерживать его.

Ранее мы писали, что частный дом и квартира в многоэтажке горели в Ленобласти 8 июня.

Фото: vk.com/deputatmelnikova