Частный дом и квартира в многоэтажке горели в Ленобласти 8 июня

Днем 8 июня пожарных вызывали в Выборгском и Бокситогорском районах.

Пресс-служба МЧС России по Ленобласти сообщила о двух пожарах, произошедших днем 8 июня в различных районах области.

В 13:26 поступил вызов из поселка Сопки Выборгского района: огонь охватил частный дом, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Два пожарных расчета с двумя автоцистернами сумели полностью потушить огонь к 14:32.

В 13:40 дежурная смена 117 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области из восьми человек на двух машинах отправилась в 6 микрорайон Пикалево Бокситогорского района. Огонь охватил обстановку квартиры многоэтажного дома, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. При тушении пожара было эвакуировано десять человек и спасено двое. В 14:16 пожарные доложили о полной ликвидации возгорания.

В обоих случаях удалось спасти людей от серьезных травм и ожогов, за медицинской помощью пострадавшие не обращались. Обстоятельства возникновения каждого пожара выясняют органы надзорной деятельности.

Между тем, в Ковдорском районе Мурманской области пожарные продолжают бороться с крупным лесным пожаром, который начался 7 июня.

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