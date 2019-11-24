Умерла известная корейская певица Гу Хара. Ей было 28 лет

Известно, что девушка страдала от сильной депрессии.

В Южной Корее в возрасте 28 лет скончалась певица и актриса Гу Хара. Об этом сообщает издание Newsweek.

Накануне перед смертью Хара разместила в инстаграме свою фотографию с подписью "Спокойной ночи!". Девушку нашли в ее доме в Сеуле. О причинах смерти артистки не сообщается. Полиция начала расследование.

СМИ пишет, что девушка страдала от сильной депрессии. Весной она попала в больницу после попытки суицида в собственном доме.

Хара стала знаменитой благодаря участию в группе Kara. Группа была образована в 2007 году и просуществовал девять лет.

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