Золотое яйцо Фаберже и реликвии династии Романовых продали на аукционе почти за 250 млн рублей

Почти все лоты ушли по завышенной в 2-3 раза цене.

На аукционе продали золотое яйцо Карла Фаберже и реликвии династии Романовых. Почти все лоты ушли не по стартовой цене, а по завышенной в 2-3 раза. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

Так, начальная стоимость золотого пасхального яйца Фаберже была назначена 28 млн рублей. Однако после ожесточенной борьбы его продали с молотка за 67,5 млн рублей.

Также на торги выставили три иконы, связанные с императорским домом. Одну из них подарили в 1891 году Александру III и его супруге Марии Федоровне на 25-летие венчания. Цена реликвии начиналась от 8 млн рублей.

Общая сумма аукциона пока не подсчитана, но, по предварительной оценке, все лоты ушли по стоимости почти 250 млн рублей.

Ранее мы писали о первом со времен революции 1917 года венчании потомка Романовых.

Фото: litfund.ru