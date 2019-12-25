Золотые артефакты обнаружили археологи в Долине Царей в Туве

Из чистого золота были изготовлены 62 артефакта.

Археологи Института истории материальной культуры РАН рассказали о находке, сделанной в 2019 году в Долине Царей в Туве. Там были найдены 82 предмета была. Об этом сообщает МедиаПоток

Так, археологи нашли в Долине Царей могилу женщины, которая была похоронена в период между I и IV веками нашей эры. На месте захоронения были найдены 82 предмета быта, украшений и некоторых других атрибутов. Причем 62 артефакта оказались сделаны из чистого золота.

Кроме того, между челюстями женщины археологи нашли золотую фольгу, которая была свернута в трубочку. Специалисты предполагают, что данное украшение было частью погребального ритуала.

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Фото: pixabay