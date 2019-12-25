До своего назначения на этот пост Максим Золотарёв занимал должность директора филиала по СЗФО Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что Золотарев назначен главой Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений.

До соответствующего назначения Золотарёв занимал должность директора филиала по СЗФО Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Также он работал в структуре РЖД и был первым заместителем начальника Департамента управления имуществом.

Известно, что Михаил Золотарев родился в Северной столице и окончил гуманитарный университет профсоюзов.

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