Злоумышленники сняли с карты иностранца полмиллиона рублей

С подобной проблемой в Петербурге столкнулись граждане других стран.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие" , 27 октября в полицию на Васильевском острове обратился 29-летний гражданин Люксенбурга. Он заявил о пропаже со своей карточки более 500 тысяч рублей. Само преступление было совершено ровно два месяца назад.

27 августа иностранец потерял банковскую карту, после чего поспешно ее заблокировал. На следующий день ему позвонили из банка и сообщили о списании полумиллиона рублей. Как стало известно, операция проводилась в Сочи.

С подобными проблемами столкнулись граждане других стран. 26 октября гражданин Италии обнаружил пропажу кошелька, в котором находились две банковских карты. В итоге с него списали 3 166 евро, что равносильно 225 тысячам рублей.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что вор проник в квартиру петербуржца и похитил 1 600 евро.

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