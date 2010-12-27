Злоумышленник украл чужой регистрационный знак автомобиля и требовал за него вознаграждение

Он оценил возврат номеров в 2 тысячи рублей.

На этой неделе, 25-го июня, в Петергофе неизвестный похитил государственные регистрационные знаки легкового автомобиля. За их возвращение он требовал деньги. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник снял знаки с передней и задней части иномарки. Машина была припаркована у дома 8 по Александровскому шоссе в Петергофе. За возврат номеров он хотел вознаграждение в сумме 2 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска Петродворцового района задержали и изобличили нарушителя. Им оказался 35-летний мужчина, у которого есть судимость.

Территориальный отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 325.1 УК РФ. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мигрант обокрал немца на Малой Морской.

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