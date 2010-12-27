Мигрант обокрал немца на Малой Морской

Общий ущерб составил 10 евро.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мигранта, обокравшего туриста из Германии в Центральном районе. Об этом Piter.TV сообщили в полиции.

Как стало известно, иностранец заявил о пропаже кошелька, в котором находилось 10 евро. Преступление было зафиксировано у дома 4 на Малой Морской улице. По подозрению в краже был задержан уроженец Таджикистана, ранее судимый за грабеж. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее мы писали о случае на Кингисеппском шоссе, где мужчина напал на пенсионерку ради 300 рублей и банковских карт.

Фото: Piter.TV