Мужчина напал на пенсионерку ради 300 рублей и банковских карт

Ранее злоумышленник уже привлекался к суду.

В Красном селе Мужчина напал на 72-летнюю женщину и отобрал у неё 300 рублей и банковские карты. Это случилось 27 июня около дома на Кингисеппском шоссе, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате розыска оперативная группа задержала 39-летнего безработного, который ранее уже привлекался к суду. Похищенное у него изъяли. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Водитель "Яндекс. Такси" напал на двух девушек в центре Петербурга.

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