Жуткое волосатое насекомое с щупальцами снял на видео у себя дома житель Индонезии

Появившееся видео с острова Явы за 5 дней посмотрели более 37 миллионов раз.

Пользователь Facebook под ником Gandik в своей хронике опубликовал фото и видео отвратительного на вид насекомого с крылышками и ужасными волосатыми щупальцами. Это насекомое повергло в ужас и отвращение даже представителей сильного рода человечества, не говоря уже о девушках и женщинах. Видео с противным насекомым посмотрели более 37 миллионов раз всего за несколько дней.

Автор ролика сообщает, что насекомое было обнаружено дома в Семеранге Центральной Явы в Индонезии. Насекомое действительно очень крупное. На видео видны другие насекомые размером с муху, на фоне которых этот "монстр" смотрится олчень внушительно. Под опубликованным видео шокированные пользователи очень эмоционально высказались в адрес насекомого. Один из пользователей вообще заявил, что он бы сжег свой дом, если б обнаружил там подобное чудовище.

На самом деле это распространенное насекомое, которое обитает в Юго-Восточной Азии, Африке и Австралии. Это бабочка - медведка из рода Creatonotos.

Creatonotos transiens

Самый распространенный вид бабочки-медведки. Размах крыльев этого чудо-насекомого составляет 4 сантиметра. Крылышки совершенно блеклые сероватые или бежевые. А вот брюшко раскрашено в яркий оранжевый цвет с черными точками. А у половозрелых самцов имеются и вот такие щупальца-трубочки покрытые многочисленными волосками. Этими щупальцами самцы привлекают и завоевывают самочек. Щупальца называются корематами. Корематы это полые трубочки, которые наполнившись кровью или воздухом "выстреливают" наружу огромное количество феромонов. После чего начинают активно махать крылышками, чтобы феромоны как можно дальше распространились. Каждая такая трубочка покрыта 3000 волосков, они также помогают распространять возбуждающий запах.

Но не все так просто. Чтобы у самца были роскошные корематы ему приходится усиленно работать с рождения, будучи еще гусеницей. Чем больше гусеница съест листьев ядовитых растений, тем больше у него будут корематы. А как следствие он будет более сексуален для самочек среди соперников.

Видео: Facebook/Gandik

Фото: Facebook/Gandik, свободные источники