Жуткое ДТП в Югре: Пострадавшие в тяжелом состоянии больше часа дожидались спасателей лежа на дороге

Почти полтора часа спасатели не могли добраться до пострадавших. В соцсетях появилось фото и видео с места происшествия.

Жуткая авария произошла накануне вечером, 28 сентября, Приразломном месторождении в Нефтеюганском районе. Длинномер с прицепом в темное время суток начал совершать маневр на дороге, перегородив тем самым прицепом трассу. Ехавшая следом иномарка "Шевроле Камаро" врезалась в прицеп. А уже в эту легковушку врезался внедорожник "Лэнд Крузер".

Машины при ударах превратило в груду железа. Тем, кто находился в "Лэенд Крузере" повезло. У них были незначительные травмы. А вот те, кто находился в "Шевроле", серьезно пострадали. Водитель получил травмы головы, и у него наблюдалась частичная потеря памяти. Два пассажира выбрались из машины только с помощью свидетелей аварии. У одного из них было изранено лицо, у второго сильное повреждение таза. Пострадавших уложили рядом с разбившимися автомобилями.

Очевидцы оказали пострадавшим посильную помощь, среди них были и депутаты думы Югры Игорь Винников и Андрей Миляев. Но пострадавшие лежали на дороге в ожидании квалифицированной помощи больше часа. Как оказалось, до ближайшего пункта "скорой" помощи было 100 километров. Игорь Винников только 20 минут объяснял по телефону, где находится место ДТП.

Свидетели в кромешной темноте фонариками с мобильных телефонов пытались регулировать движение на скоростной дороге, чтобы избежать еще больших последствий и не допустить новых аварий. Первая машина приехала спустя час с месторождения. А "скорая" ехавшая из Ханты-Мансийска спустя полтора часа так и не доехала.

Только благодаря всем свидетелям этого ДТП удалось избежать более серьезных последствий для пострадавших.

Видео и фото: ВК, Это Югра, детка!