В Алтайском крае депутата парламента подозревают в хищении денег из бюджета

Политик "трудоустроил" своих родственников в качестве помощников.

Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Матасов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве полагают, что фигурант уголовного дела (по части 4 статьи 159 УК РФ) похитил из бюджета края три миллиона 250 тысяч рублей. Речь идет о заместителе председателя местного комитета по правовой политике и самоуправлению, который также руководит политической фракцией "Коммунисты России". В надзорном ведомстве добавили, что в период с 2021 по 2025 годы злоумышленник организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников депутатов. Однако парламентарий не предоставлял документы о выполнении этими людьми трудовых функций.

На самом же деле родственники никаких обязанностей не исполняли, а перечисленные им в качестве оплаты денежные средства передавали депутату, распорядившись ими по своему усмотрению. пресс-служба СК РФ по региону

В Петербурге под домашний арест попала сотрудница СК, которая украла свыше 600 тысяч рублей.

Фото и видео: Telegram / УФСБ России по Алтайскому краю