В Петербурге под домашний арест попала сотрудница СК, которая украла свыше 600 тыс. рублей

Суд Петроградского района Северной столицы избрал меру пресечения сотруднице следственных органов, которую обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге документации, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.
Как полагают в СК, обвиняемая, занимая должность следователя СО по Петроградскому району ГСУ СК РФ, с 19 мая 2023 по 22 апреля 2024 похитила изъятые в ходе следствия 629 300 рублей.
Помимо этого, следовательницу подозревают в изготовлении заведомо ложного протокола осмотра предметов, в числе которых – похищенные ранее денежные средства.
Суд ходатайство следствия не удовлетворил и назначил фигурантке дела меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 мая 2025 года.
Ранее мы рассказывали, что работающая "по поручению ФСБ" мошенница похитила у петербурженки 5 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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