В Петербурге под домашний арест попала сотрудница СК, которая украла свыше 600 тыс. рублей

Ее также обвиняют в подлоге документов.

Суд Петроградского района Северной столицы избрал меру пресечения сотруднице следственных органов, которую обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге документации, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Как полагают в СК, обвиняемая, занимая должность следователя СО по Петроградскому району ГСУ СК РФ, с 19 мая 2023 по 22 апреля 2024 похитила изъятые в ходе следствия 629 300 рублей.

Помимо этого, следовательницу подозревают в изготовлении заведомо ложного протокола осмотра предметов, в числе которых – похищенные ранее денежные средства.

Суд ходатайство следствия не удовлетворил и назначил фигурантке дела меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 мая 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что работающая "по поручению ФСБ" мошенница похитила у петербурженки 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV