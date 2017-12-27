Видео: лев и тигр перегрызли горло лошади на репетиции в китайском цирке

В Китае цирковая репетиция с животными закончилась кошмаром. Лев и тигр набросились на лошадь, которая участвовала в одном номере с хищниками.

Главным видео недели в Китае стал ролик, снятый на репетиции в цирке Cangxian Cirque. Это жесткое видео, которое не рекомендуется к просмотру для людей со слабыми нервами и несовершеннолетним.

Во время репетиции нового номера с участием тигра, льва и белой лошади дрессировщики не смогли уследить за хищниками. В результате зубастые гиганты набросились на свою "коллегу". Кто-то из работников манежа включил запись на телефоне и снял 2 минуты неравной битвы.

В кадр изначально попадает лошадь, в брюхо которой когтями всех 4 лап вцепился лев. Ему помогает тигр, который кусает ездовую за ноги и наносит мощные удары лапами. Время от времени лошадь отбивается то от одного, то от другого мучителя. В этом ей помогают два дрессировщика с хлыстами. Впрочем, китайцы не спешат рисковать своими жизнями ради лошади, и тигр со львом каждый раз заново бросаются на жертву.

К концу ролика хищники перегрызают горло кобыле, а также оставляют на ее теле несколько крупных кровоточащих ран. Только после этого их окончательно разнимают, а лошадь уводят с манежа. Как стало известно позже, она выжила. Возможно, "актриса" даже продолжит свою карьеру в цирке.

Отметим, что администрация цирка уже прокомментировала ЧП. В цирке отметили, что на их репетиция случаются такие происшествия. Кроме того, там признались, что по задумке, тигр и лев должны были научиться ездить верхом на кобыле. Но у дрессировщиков не получилось отбить у льва и тигра инстинкты хищников.

Видео: YouTube