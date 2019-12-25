Журналисты из Нидерландов подтвердили вину Украины в крушении MH17

Издание Bonanza Media опубликовало записи телефонных разговоров украинских военных

В них полковник ВСУ Руслан Гринчак, командир 164-й радиотехнической бригады, заявляет, что при необходимости украинские военные могут сбить еще один "Боинг" из Малайзии, если ситуация в регионе не изменится.

"Кроме единственной газеты, de Volkskrant, СМИ Нидерландов не сообщали об этом перехваченном разговоре. Видимо, они решили, что не стоит о нем упоминать", – отмечается в материале.

При этом Голландская прокуратура и Объединенная следственная группа, допросив собеседника Гринчака, самого полковника на допрос не приглашали. Сотрудники издания пришли к выводу, что часть разговоров, представленных суду в качестве доказательств, была сфабрикована СБУ.

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